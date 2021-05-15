На мемориал гимназии: в цветочных магазинах Казани не осталось гвоздик

«Клумба»: Гвоздик нет

Первым цветочным магазином стала «Клумба». Флорист базы сообщила, что гвоздик действительно не осталось, их раскупили в связи с недавними событиями.

«Когда что-то глобальное происходит, бывают ситуации, что цветов не хватает. Но мы не могли предвидеть, что такое [дефицит цветов] может случиться, поэтому и не запаслись гвоздиками», — объяснила она.

Цветы, по словам флориста магазина, привозят в определённые дни по графику, а всё, что было привезено, забрали. Хотя следующий привоз ожидается в ближайшее время. В комнате с цветами не было ни красных, ни розовых, ни любых других гвоздик. В основном были розы, хризантемы и лилии.

Флорист хотела поискать гвоздики в морозильнике, но коллега остановила её, сказав, что этих цветов там тоже нет.

Горячая линия: Всё раскупили

Девушка предложила мне обратиться к сети магазинов по телефону горячей линии, чтобы узнать дату привоза гвоздик, что я и сделала после. Позвонив, я спросила, есть ли в сети казанских магазинов «Клумба» гвоздики. Последовал ответ: «Всё раскупили, даже кустовых не осталось».

О том, когда ожидать цветы в магазинах, менеджер отозвалась не так уверенно, как мне говорили в самом салоне: «Пока неизвестно, когда привезут».

«Фикус Пикус»: Берут и мягкие игрушки

Следующим после «Клумбы» стал магазин «Фикус Пикус». Две продавщицы, перешучиваясь, украшали салон снаружи.

Как только я поинтересовалась у них о наличии гвоздик, девушки изменились в лице. Уже безрадостно мне сказали, что цветы закончились. «Их нет в магазинах», — утонила одна из девушек.

Она также добавила, что из-за произошедшей трагедии люди даже сегодня (суббота, 15 мая — прим. Ред.) продолжают приходить за гвоздиками, чтобы почтить память о погибших в вооруженной атаке.

Первый флорист отметила, что в основном приходят взрослые. И не только за цветами, но и за мягкими игрушками. 12 мая, в день городского траура людей было особенно много.

«Нет разницы, какие цветы мы относим на мемориал. Важно то, с какими чувствами мы это делаем», — заметила продавщица магазина. Девушка рассказала, что сама она на мемориал отнесла розовые хризантемы.

В этом салоне завоз цветов ожидается только на следующей неделе. Мне же предложили купить альстромерии и хризантемы. Девушки сказали, что они долго держатся и завянут не скоро.