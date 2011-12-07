ЧП в Казани: почему произошла паника на борту приземлившегося самолета из Санкт-Петербурга?

В редакцию «Казанских ведомостей» сегодня обратился пассажир, прибывший в Казань вчера вечером, 15 июня. Он рассказал о том, что во время посадки в аэропорту Казани их предупредили о вероятном нахождении бомбы на их борту и после остановки лайнера людей срочно эвакуировали.

Как это происходило? Как повели себя пассажиры? И что было потом? Всеми подробностями ЧП поделился в эксклюзивном интервью «Казанским ведомостям» пассажир злополучного рейса Виктор (имя изменено по его просьбе).

— Мы прилетели из Санкт-Петербурга в Казань по расписанию, все в порядке, приземлились, самолет катится по взлетной полосе. И в эти минуты раздается тревожный голос из динамиков. Вместо обычного стандартного обращения экипажа: «Уважаемые пассажиры! Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Казани, температура за бортом…» нас предупреждают о том, что поступил сигнал о возможном нахождении в самолете взрывного устройства. При этом попросили соблюдать спокойствие, не брать свои вещи, а после остановки быстро покинуть воздушное судно. Сразу после слов «просьба соблюдать спокойствие» произошло все с точностью до наоборот. В салоне началась жуткая паника: люди повскакивали со своих мест и бросились хватать свои вещи. Стюардессы пытались убеждать людей, повторяя все громче и громче:

— Оставьте вещи, нужно выйти как можно быстрее! Вы со своими сумками задерживаете эвакуацию, оставьте их!

Стюард-парень в конце концов уже не выдержал и закричал на весь салон:

— Да оставьте вы вещи-то! Сейчас нам всем нужно быстрее выйти, вы мешаете другим!

Но народ к призывам экипажа остался глух. Панике способствовало и то, что вначале открыли только один выход — в начале салона, люди ринулись туда, толкаясь и не обращая внимания друг на друга, вместе с сумками, несмотря на просьбы их оставить. Собеседник «Казанских ведомостей» — небольшого роста и такой же комплекции.

— Я тоже, как все, встал со своего места в ряду и хотел выйти в проход. Какое там! Кто-то из бегущих в нос самолета сильно оттолкнул меня локтем: «Не мешайся!». Я кубарем улетел назад в свой ряд! Потом объявили, что открыли второй люк выхода — тот, что в хвосте самолета. Народ также дружно и энергично ринулся толпой уже назад, к хвостовому выходу.

Любопытно, что, несмотря на такую панику, в возникшем хаосе кто-то снимал происходящее на телефон, умудряясь выкладывать сразу в сеть!

Когда я почти бегом, как и все остальные, спустился по трапу, огляделся. Нас уже ждали. На поле стояли два вертолета, пожарные машины, машины МЧС, скорой помощи, полиции и машина взрывотехников. К самолету подъехал автобус, нас отвезли в здание аэропорта, вещи взять не разрешили. Там оставили в помещении, не выпуская из него и велели ждать. Когда выходили из автобуса, сотрудники аэропорта смотрели на нас круглыми глазами — как на чудом спасшихся. Прождали часа полтора, привезли наши вещи. Все сумки оказались открыты — их досматривали. Попросили проверить, все ли вещи на месте — ведь в суматохе могли случиться и кражи. И только когда все пассажиры проверили свои вещи, нам разрешили покинуть здание и разъезжаться по домам. Никого не проверяли, не досматривали и документы не спрашивали. Мы вышли в ночь, взять такси оказалось проблемой — на площадь сразу высыпало столько народу, в ответ на телефонную заявку диспетчеры из колл-центра службы такси предупредили, что придется подождать, пока подъедут другие машины.

Что это было? На учения не похоже. К сожалению, в этой чрезвычайной ситуации не хватило человека или нескольких, кто бы четко и грамотно сумел остановить неизбежную в таких случаях панику, — подытожил собеседник «Казанских ведомостей».

Мы связались с пресс-службой Международного аэропорта «Казань» и вот какие комментарии получили к свидетельству очевидца ЧП на борту самолета.

«15 июня в Международный аэропорт „Казань“ поступила информация об угрозе наличия взрывного устройства на борту, следовавшем рейсом Санкт-Петербург — Казань».

Борт благополучно произвел посадку в 19.35.

По итогам проведенных досмотровых мероприятий данная информация не подтвердилась.

В 21.45, после подготовки самолета к обратному вылету, борт был направлен в Санкт-Петербург в соответствии с расписанием».