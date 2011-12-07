Коронавирус вернул горожан к земле

Жертва потопа

Ландыш — владелица участка площадью 3,5 сотки. Выйдя на пенсию 8 лет назад, она поняла, что ее покосившаяся бревенчатая избушка стала непригодной для проживания. Наняла строителей, которые возвели новый домик. Обновила хозблок, установила небольшую беседку. И решила каждое лето проводить на даче. Два года женщине удавалось осуществлять задуманное. Пока не грянул весенний потоп. А за ним еще один.

— Погибли все яблони и абрикосовые деревья, — жалуется Ландыш. — Из 10 смородиновых кустов выжил только один… А в новом доме сгнил пол и покосилось крыльцо.

Она до сих пор с ужасом вспоминает залитые водой комнаты дачи и пожелтевшие листья садовой земляники, грядки которой утонули в огромной луже.

— Ноги не шли на дачу, — вспоминает женщина. — Многолетние труды перечеркнуты.

И Ландыш забросила свой сад-огород. Участок постепенно зарастал бурьяном, тихо разваливались две поликарбонатные теплицы.

Но коронавирус изменил все. Садовод-любитель снова вернулась в свои владения. И теперь каждые выходные можно увидеть там Ландыш. Она безостановочно копает землю, «расчесывает» граблями воскресшие грядки, сажает, рыхлит и поливает.

— Дочь потеряла работу, а я пенсионерка, — рассказывает женщина. — Надо кормить внуков и самой как-то выживать. Времена сейчас очень трудные. Участок — наше подспорье. Овощи, зелень, ягоды — все съедим.

Сорная трава уничтожена, а теплицы восстановлены. По вечерам с соседнего участка раздается детский смех: это резвятся внуки Ландыш…

Любители газона

Надежда — садовод со стажем. Участок у нее большой: почти 10 соток. В углу притулился одноэтажный домик. Возле забора — летний душ и стеклянная теплица.

Около трех соток было когда-то отдано под газон. Зять Надежды еженедельно косил траву триммером. В надувном бассейне, размещенном под тенью сирени, плескались и взрослые, и дети. А в песочнице, окруженной фигурками гномиков, не переводились золотистые куличики.

Каково же было мое удивление, когда однажды, проходя мимо участка тети Нади, я увидела на месте газона вспаханную землю. Сама Надежда, ее дочь, зять и двое внуков-подростков сажали картофель!

— Ситуация с самоизоляцией и коронавирусом напугала и выбила из колеи всю семью, — поделилась своими переживаниями тетя Надя. — Доходы дочери и ее мужа резко упали. Помощи ждать неоткуда. Хотим получить по максимуму от своего участка.

К слову, в этом году Надежда собирается вырастить в два раза больше свеклы, моркови и репчатого лука, чем обычно.

— А еще у нас две урожайные яблони и груша, — радуется женщина. — Запасемся пастилой и повидлом. И вкусно, и сахара требуется меньше, чем для варенья…

Семья женщины уверена, что последствия коронавирусной эпидемии будут долгоиграющими. И владельцам садовых участков повезло: если потрудиться, можно сделать существенные запасы на зиму.

— Помидорки-ягодки не переводились на столе наших мам и бабушек. И мы справимся, — уверена Надежда. — Наш народ землю любит.

Эстафета поколений

Светлана вместе с мужем Айратом еще в начале мая поселилась на даче своей 88-летней бабушки. Старый, но крепкий сад, чуть больше четырех соток плодородной земли. Бабушка, пока было здоровье, много трудилась, не позволяя участку зарасти травой. Затем инициативу перехватила дочь, а теперь вот и внучка.

— Конечно, мы всегда старались помочь маме, — рассказывает Светлана. — Весной и осенью перекапывали грядки, покупали навоз и опилки.

Летние выходные семейная пара часто проводила на этой даче. Супруги знают, как бороться с сорняками и чем удобрять растения. Однако отдыхали они все же чаще, чем работали. Банька, шашлыки, рыбалка — праздник выходного дня для горожанина!

— А теперь стараемся больше трудиться! — рассказывает Айрат. — Прикупили садовый инвентарь и несколько книг по садоводству. Будем совершенствовать свои навыки. Боимся, что на рынке продукты сильно подорожают. Надо рассчитывать на собственные силы.

Кстати, супруги уже присматриваются к соседним участкам.

— Четырех соток просто не хватает для высадки всего желаемого! — печалится Светлана. — А у нас еще двое сыновей-студентов. Запасы продуктов должны быть большими.

Но на участках, расположенных поблизости, внезапно появились исчезнувшие владельцы. Тоже решили создать подушку безопасности, чтобы легче пережить последствия распространения коронавируса.

Супругов огорчает только одно: сыновей совсем не тянет на дачу.

— Похоже, достойной смены у нас нет, — вздыхает Светлана. — Очень надеюсь, что в жизни сыновей подобного всемирного карантина больше не будет.

Комментарий специалиста

Мария Сергеева, риелтор:

— Еще в прошлом году можно было с уверенностью сказать, что время старых дач подходит к концу. Предложение на рынке недвижимости значительно превышало спрос. Люди не хотели приобретать «советский» участок с домиком даже за 50 тысяч рублей.

В этом сезоне ситуация изменилась коренным образом. Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на престиж дачных угодий. И самый запущенный участок теперь можно попытаться если не продать, то хотя бы сдать в аренду. Люди нуждаются в отдыхе и смене обстановки. Так как дальние поездки остаются пока под вопросом, казанцы массово вспоминают о старых дачах. И ищут возможности найти себе на лето жилье в пригороде.

Думаю, уже в середине лета начнется обратный процесс. Ажиотаж закончится, и дачный рынок снова замрет: скажется всеобщее безденежье и растущий уровень безработицы.