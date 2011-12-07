Почему все больше татарстанцев становятся донорами?

И это даже в такое непростое время! Доноры, благодаря которым в республике обеспечиваются запасы спасительного ресурса, люди разные. Это и те, кто, например, за свою жизнь сдал по 150 — 170 литров крови, и целые семейные донорские династии, и молодые ребята и девушки, которые только начинают свой донорский путь, но уже не представляют свою жизнь без важной для человечества миссии.

На днях в Казани завершилась неделя донора, приуроченная ко Всемирному дню донора, который отмечался 14 июня. В некоторые дни люди выстраивались в очередь к регистратуре центра крови, чтобы осуществить свое намерение. Мы ощутили бодрый настрой молодежи, осознанно решившей внести свою лепту в благородное дело. Заряжаешься уже от общения с ними.

Амиру 18 лет, он учится на третьем курсе автотранспортного техникума. Некоторое время назад вместе с командой «Молодежки ОНФ» он решил влиться в ряды доноров. Но врачи вынуждены были ему отказать. Чтобы осуществить задуманное, Амиру не хватало всего 3 кг веса. Он тогда весил почти 52 кг, и за несколько недель ему удалось поправиться до необходимых 56 кг. Говорит, особенно рада была его стремлению дэу эни — бабушка, она готовила питательные и вкусные блюда каждый день. Набрать мышечную массу Амиру очень помогли частые велопробеги.

— Чувствую себя хорошо. Мне сейчас проверили группу крови, я заполнил бумаги, иду сдавать, настрой боевой, — сияет студент. — Если есть хотя бы капелька вероятности, что моя кровь кому-то поможет, будет здорово.

— У нас много таких интересных историй, — не скрывает Дамир Нургалиев, координатор движения «Молодежка ОНФ» по Татарстану. Сам он тоже донор, но сегодня взял перерыв — после визита к стоматологу по правилам нужно выждать 10 дней. А пока пришел поддержать соратников.

— Буквально в начале июня мы опубликовали на сайте форму для регистрации желающих стать донорами, — продолжает он. — За несколько дней пришло около 100 заявок, и регистрации продолжаются. Люди, несмотря на непростое время, хотят помочь. Приятно, когда каждому донору после кроводачи приходит СМС, что, сделав такой шаг, он кого-то спас. Это мотивирует приходить снова.

43-летний Амир Мамин — спасатель. И не только по основной работе, но и по призванию. Он уже давно донор, на его счету более 40 донаций! Причем не только крови, но и плазмы. На прошлой неделе он сдавал тромбоциты. Признается, что не только хочет помочь людям, но и показать достойный пример своим детям.

На донорской неделе Амир представляет сразу две организации — «Общероссийский народный фронт» и «Союз отцов Республики Татарстан». В союзе Мамин курирует направление по решению проблем отцов, чьи права на общение с детьми нарушаются. В сообществе уверены, что донорство — хорошая возможность показать достойный пример детям и выполнить свой гражданский долг.

— Как ощущения? Что испытываете во время забора крови? Не боитесь? — интересуемся у Амира Мамина.

— Это все стереотипы и страшилки. Здоровый человек после сдачи крови не чувствует недомогания. Да и для обновления организма это полезно. Уже на следующий день после кроводачи чувствую прилив энергии, подъем настроения. Другой вопрос, что донация требует определенной подготовки в плане питания. По крайней мере, накануне. Надо понимать, что кровь, которую мы сдаем, должна быть максимально чистой, чтобы помочь людям. Сам стараюсь вести здоровый образ жизни.

Главный врач Республиканского центра крови Рамиль Тураев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной неделе донора, поблагодарил всех сдавших кровь от имени всех спасенных. Он отметил, что развитие донорского движения — показатель здорового образа жизни, а само донорство показывает единство людей, которое не зависит от национальности, возраста, вероисповедания, цвета кожи.

Ежегодно в республике заготавливается 50 — 55 тонн крови — такой вклад делают 32 — 35 тысяч доноров. Ежедневно только в Казани свою кровь на спасение людей даруют 100 — 200 человек, а в целом по РТ 300 — 350 татарстанцев.

Активность добровольцев позволяет полностью покрывать потребности лечебных учреждений Татарстана. Интересно, что даже во время тяжелых военных лет люди не переставали жертвовать свою кровь. Даже стояли в очереди на донацию, чтобы помочь раненым на фронте. Ежедневно только из Казани на фронт отправлялось до 100 литров крови. И самое невероятное, по словам Тураева, что полученный за кроводачу продуктовый набор люди тоже отправляли в помощь бойцам.

Остается лишь напомнить, что потребность в живительной жидкости актуальна и в наше время, причем ежедневно. Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 лет. Верхней границы возраста нет, есть добровольцы, которым уже за 60 лет. В благодарность за безвозмездную сдачу человек получает компенсацию на питание, 2 дня к отпуску и возможность стать почетным донором России. Но, пожалуй, главное — ощущение ценности происходящего.