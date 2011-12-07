Президент РТ побывал в районной библиотеке

Глава РТ Рустам Минниханов нанес визит в 1-ую республиканскую библиотеку, представляющую из себя смесь книжного хранилища и публичного пространства. Об этом событии проинформировала пресс-служба Президента РТ. Воспользовавшись терминалом, первое лицо республики выбрал для чтения издание «Татарский кодекс по Тукаю».

Минниханову доложили, что каждый читатель библиотеки имеет возможность взять приглянувшуюся книгу без участия работников учреждения. Для этого надо лишь отсканировать через терминал читательский билет и штрих-код на выбранном томе. Электронное устройство выдаст чек, где будет напечатано название книги и крайний срок ее возврата на библиотечную полку. Книгохранилище соединено с читальным залом.

Помимо прочего, в помещении имеется кафе. Посетителям будет предложено присесть за столик, а также заказать напитки и хлебобулочные изделия.

Библиотека открыла свои двери в Авиастроительном районе столицы РТ на базе бывшей детской библиотеки № 26. Общая площадь учреждения равняется примерно 400 квадратным метрам.