В Казани планируют открыть шесть новых парковых зон, сообщила начальник Управления архитектуры и градостроительства столицы Татарстана Ирина Дябилкина.

Так, новые общественные пространства появятся в Ново-Савиновском районе, на проспекте Победы и улицах Копылова и Магистральная.

«В рамках реализации приоритетного федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ и республиканской программы „Наш двор“ исполкомом города Казани проводится системная работа по формированию земельных участков под благоустройство общественных пространств», — отметила Дябилкина.