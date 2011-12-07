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В Казани планируют открыть шесть новых парковых зон

Общественные пространства планируют разместить в Ново-Савиновском районе, на проспекте Победы и улицах Копылова и Магистральная.

В Казани планируют открыть шесть новых парковых зон, сообщила начальник Управления архитектуры и градостроительства столицы Татарстана Ирина Дябилкина.

Так, новые общественные пространства появятся в Ново-Савиновском районе, на проспекте Победы и улицах Копылова и Магистральная.

«В рамках реализации приоритетного федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ и республиканской программы „Наш двор“ исполкомом города Казани проводится системная работа по формированию земельных участков под благоустройство общественных пространств», — отметила Дябилкина.

КВ
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