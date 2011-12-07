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В Татарстане на М7 перевернулась фура с пивом

ДТП произошло рядом с селом Шали.

В Татарстане на трассе М7 опрокинулась фура с пивом. Фото- и видеокадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло рядом с селом Шали. Информация о пострадавших не уточняется. 

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