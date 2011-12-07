Аэропорт Казани проведёт проверку после видео с Моргештерном, курящим кальян в бизнес-зале

Международный аэропорт «Казань» проведёт проверку после видео из Инстаграма Моргенштерна, где популярный исполнитель курит кальян в бизнес-зале. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Он сказал, что видео было снято в помещении, арендованном у аэропорта сторонней организацией.

«Со своей стороны аэропорт „Казань“ инициировал проверку по данному факту», — отметил Гатауллин.

Видео с кальяном опубликовал сам Алишер, который прилетел в Казань, чтобы участвовать вместе со стендапером Нурланом Сабуровым на открытии «новой криптовалютной площадки». Музыкант рассказывал об этом и публиковал видео визита в столицу РТ в разделе сторис своего Инстаграм. Там же оказалось и видео с кальяном. Причём Моргенштерн сам назвал место, где он курит кальян. « Да, кальян курю..., в бизнес-зале, в аэропорту... Казань, удивляешь с каждым днём!», — прокомментировал он ролик. Сейчас эта сторис из раздела удалена.