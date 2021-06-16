Ровные дороги, пустые тротуары: где кататься на велосипеде в Казани

Велосообщество «Вело Казань!» представлено в социальных сетях и мессенджерах. О себе сообщество заявляет как объединяющее всех казанцев, которые интересуются велосипедами.

В сообществе не только делятся полезной для велосипедистов информацией и постят различные объявления, но и рассказывают о веломаршрутах и велопоходах. Мы попросили представителей «Вело Казань!» рассказать, где удобнее всего ездить в городе. Их маршруты построены, исходя из наличия ровных дорог и удобных для поездок тротуаров. Включены в них и велодорожки, которые есть в городе.

От «леса» до Набережной

Популярен среди велолюбителей маршрут от Горкинско-Ометьевского леса до Кремлёвской набережной. Любитель передвигаться по городу на велосипеде Андрей Семенов рассказал о нём. Итак, старт от Горкинско-Ометьевского леса, далее направляемся в сторону Деревни Универсиады по Оренбургскому тракту через Кабан, потом проезжаем мимо Кремля вдоль Речпорта и вокруг набережной.

С «Южного» до Кабана

Другой популярный среди опытных велолюбителей маршрут начинается с ТЦ «Южный». Оттуда мы направляемся в сторону ТЦ «Мега», проезжаем мимо конно-спортивного комплекса, затем через улицу Космонавтов к площади Свободы. С неё спускаемся вниз в сторону Кремлёвской набережной и едем в направлении к Кремлю, а после через Булак уезжаем на озеро Кабан.

«В среднем такой маршрут займёт около двух часов», — отмечает Андрей Семенов.

От набережной у «Чаши» до озера Кабан

Своим маршрутом для начинающих велолюбителей поделилась студентка КФУ Миа. Она рассказала, что уже ни раз передвигалась по удобному для неё маршруту. Старт от набережной Казанки близ «Чаши», далее едем к Миллениуму и по нему по направлению к парку Горького, спускаемся к Кремлёвской набережной, проезжаем её всю до цирка, а от него к конечной точке — озеру Кабан.

«Этот маршрут удобный и проверенный мной. Правда, большую часть его мне показали опытные городские велосипедисты», — говорит Миа.

Кстати, Миа совсем недавно вступила в ряды велолюбителей, до этого передвигалась по городу на самокате. Сейчас самокат выставила на продажу, говорит, ощущения не те, что на велосипеде.

«Я теперь стараюсь регулярно с ребятами выезжать на такие вечерние „покатушки“, сегодня у нас тоже будет заезд, присоединяйтесь», — приглашает Миа.

От IKEA до парка Урицкого

Маршрут, по которому желательно сначала проехать с опытными велосипедистами предложил продавец Андрей Филюханов. Старт от парка Урицкого в сторону парка Победы, а далее до «Чаши».

«По городу я бы предложил от Горкинско-Ометьевского леса до „Икеи“, далее в сторону Советской площади, но тоже по дороге, от Советской площади можно спокойно ехать по тротуару к парку Горького. Почему по тротуару? Там есть велодорожка, но по ней ехать невозможно. Далее спуститься на Кремлёвскую набережную и ехать в сторону „Чаши“. Оттуда по бульвару „Белые цветы“ можно уехать к парку Победы, и уже с парка Победы недалеко можно подняться до парка Урицкого. Вот такой маршрут километров на 20 один из самых простых», — делится Андрей.

От Тектоника до ТЦ «Мега»

Удобный и проверенный маршрут предложил директор филиала металлозавода Эльнур Сантимиров. Для тех, кто живет в районе «Тектоника», он предложил проехать по второстепенной дороге до Мамадышской развязки, далее нужно будет подняться вверх по Космонавтов и свернуть налево на Назиба Жиганова. На этой улице нет велодорожки, но Эльнур исследовал тротуар, говорит, он удобный и практически пустой. Он также отметил, что дороги по этому маршруту в приличном состоянии — без ям.

Морской глаз — проверено на себе!

Сложный, но не менее привлекательный маршрут предложил промоутер техники Алексей Иванов. Он его проехал и теперь делиться впечатлениями. Поездка на Морской глаз составит более 160 километров в оба конца.

«За сутки можно проехать 168 километров. От Глушко через Сухую реку и Авиастроительный район выехать через „Крутушку“, срезать участок можно через поселок Каймары — и в сторону Дубъяз, и далее уже до Морского глаза, ну и обратно», — рассказывает велолюбитель.

Маршрут удобен для тех, кто уже освоился в городе и готов к более длинным испытаниям. Алексей отмечает, что к велосипедистам на дороги автолюбители относится уважительно.

«Движение машин по этому маршруту небольшое и водители понимающе относятся к велосипедистам не подрезают, мне кажется это очень важно», — говорит он.

Маршрут будет проложен через такие населенные пункты, как Большие Ковали, Чувашли, Айбаш, Чодроял, Сотнур. Андрей рассказал, на что можно будет прямо из водозаборных колонок попить вкусную воду и, если есть желание, набрать её с собой. Велолюбитель предупредил, что по этому маршруту будут несколько больших подъёмов и спусков — новички должны быть к этому готовы. Он также дал основные рекомендации по подготовке.

«Во-первых, ваш велосипед должен быть в хорошем техническом состоянии. Начинать такой маршрут советую тем, кто в день спокойно преодолевает 50-70 километров. В жаркую погоду с температурой свыше 28 градусов я бы не советовал выезжать по данному маршруту, будет сложно», — отметил он.