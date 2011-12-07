Татарстанец за два года уклонился от налогов на 48,4 млн рублей

Директор предприятия в Татарстане в течение двух лет уклонялся от налогов на 48,4 млн рублей. Следственный комитет республики возбудил против него уголовное дело по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», сообщается в пресс-службе СК РФ по РТ.

Сообщается, что следствие проверяет версию о фиктивных сделках с пятью контрагентами, которые гражданин указывал в декларации НДС. Это происходило в период с 2016 по 2018 год.

Следствие продолжает проверку.