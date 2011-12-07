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В Казани открылся новый пункт горячего питания для малоимущих

Пункт питания открылся в Приволжском районе на Фучика, 52.

Новый благотворительный пункт горячего питания для малоимущих открылся в Казани по адресу Фучика, 52.

Инициатором выступил депутат Госдумы России Ирек Богуславский. Еду готовят в одном из городских кафе, за тем доставляют в пункт питания, который работает ежедневно с 11:00 до 13:00.

В меню наваристые супы с хлебом или каши с мясом. Это уже четвертый павильон проекта. Первые три работают ежедневно по адресам: Симонова, 3 и Авангардная, 58 и на Бурхана Шахиди, 26. С начала старта проекта здесь было роздано более 65 тыс. порций горячей еды.

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