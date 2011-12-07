Женщина не дала денег пьяному сыну на такси и скончалась от побоев

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Челнов, сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 июня пьяный с супругой возвращался домой из гостей. Он поднялся в квартиру и попросил у 57-летней матери 200 рублей, чтобы оплатить проезд. Но женщина ему отказала. Тогда он стал избивать её, а супруга, увидав это, позвала на помощь соседей, те вызвали полицию. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.