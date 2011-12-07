Победители «Нескучной самоизоляции»: пока чадо пляшет, мама отдыхает!

Читатели активно откликнулись на призыв редакции и проявили фантазию — да такую, что редакционным жюри в нарушение традиции было выбрано не 3, а 5 победителей конкурса. Каждое из присланных видео отличалось от других своим необычным сюжетом и идеей. Кстати, все ролики можно посмотреть ВКонтакте в группе «Казанские ведомости», набрав в поисковой строке #нескучнаясамоизоляция.

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова, поздравляя победителей, отметила, что цель газеты — дарить своим читателям хорошее настроение, давать объективную информацию, быть другом и советчиком для каждой семьи. Вот уже на протяжении почти 30 лет наша редакция пропагандирует семейные ценности и никак не могла остаться в стороне, чтобы не поддержать своих читателей позитивным конкурсом во время пандемии. Венера Абдулловна вручила всем пришедшим именные поздравления и подарки (настольные игры) от спонсора конкурса — сети магазинов настольных игр GaGa.ru. И передала слово самим победителям.

Семья Закировых — мама Гульназ с тремя дочками Сабиной, Залиной и Иделией — в своем ролике продемонстрировала технику рисования с помощью клея, соли и красок.

— Для меня участвовать в конкурсе было несложно, поскольку я работаю воспитателем в детском саду и стараюсь использовать в своей работе новые приемы. На самоизоляции мы пробовали много разных творческих занятий, в том числе и теневой театр. Средняя дочь Залина, просыпаясь, каждое утро спрашивала меня: «Мама, а что мы сегодня будем делать интересненькое?»

Другая победительница конкурса — подписчица «Казанских ведомостей» с четырехлетним стажем Альсина Ахмедьянова, смонтировала сюжет о том, как ее дочки Язиля и Зарина, сидя дома, не переставали танцевать и тренироваться онлайн. Обе девочки занимаются в хореографической школе-студии «Алтын».

— Дети — это маленькие двигатели с вечным моторчиком, им надо постоянно находить выход своей энергии, — считает Альсина. — Самоизоляция для них — это сложные условия: в замкнутом пространстве не так-то просто потратить свою неуемную энергию. Наш педагог и ее помощницы не из числа тех, кто унывает. В короткий срок они нашли оптимальный вариант для наших деток. Для родителей это тоже было плюсом, потому что у нас, пока чадо пляшет, появлялась пара часов для себя. Вот такая нескучная самоизоляция получилась!

Победительница конкурса Эльмира Мухамадеева, кстати, самая первая, кто решился участвовать в конкурсе, отличилась исполнительским мастерством игры на баяне:

— В период самоизоляции я вспомнила, что в деревне у родителей в чулане лежит баян, который не брали в руки лет 20. Теперь периодически на нем подбираю и играю музыкальные композиции, которые мне по душе. Для конкурса, поскольку дело было в мае, решила сыграть вальс ко Дню Победы. На самоизоляции я музицировала не только на баяне, но и на фортепиано, гитаре.

Активными участниками конкурса стали маленькие жители бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда». Так, семья Хафизовых, тоже оказавшаяся в числе победителей, прислала ролик о том, как настольные игры стали их любимым занятием во время самоизоляции. Тем более что в первые месяцы они все вместе находились в гостинице, пока 7-летняя Самира проходила длительное лечение в больнице.

Альфинур Латыпова вместе со своими внуками Тагиром и Аделей помимо других интересных творческих занятий (изготовления поделок, разучивания стихов, басен) попробовали себя и в роли ландшафтных дизайнеров:

— На 55-й день самоизоляции, находясь на даче, мы решили подготовить украшения для наших цветников в саду. Накануне приготовили камни — помыли, просушили, выбрали необходимые краски, кисточки, эскиз, определили место для работы. С помощью красок превратили камушки в целую семейку божьих коровок: мама, папа, дочка и сыночек — совсем как в семье Тагира и Адели!

По традиции всех победителей после церемонии награждения ждала фотосессия с главным редактором «Казанских ведомостей». Так что позитива и улыбок в стенах редакции в тот день было предостаточно.

Кстати

Редакция «КВ» выражает огромную благодарность директору сети магазинов настольных игр GaGa.ru Ильгизару Рузимурадовичу Турсунову за предоставленные призы.