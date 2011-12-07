Преступления 60-х: многодетная мать совершила 27 краж подряд

О том, какие неординарные преступления ему удалось раскрыть во время службы, он рассказал корреспонденту «КВ».

Кто убил слесаря?

В 60-х годах прошлого века в Альметьевске на водозаборе обнаружили труп местного слесаря. Кто, за что? Была информация, что местные жители давно точили зуб на слесарей с водозабора, которые воровали из частных хозяйств то картошку, то зелень, даже кур. Первое, что предположили милиционеры: слесаря настигла кара возмездия. Тем более убит он был ударом топора.

Но эта версия была тут же отброшена - уж очень несерьезен мотив преступления. Затем под подозрение попала сожительница слесаря, но она клялась и божилась, что никуда в тот вечер из своего общежития не выходила, а две ее соседки по комнате подтвердили слова женщины. Да и вахтер заявила, что подозреваемая всю ночь была в общежитии. Все же обыск провели и среди вещей сожительницы нашли туфлю, у основания которой обнаружили бурое пятно, похожее на кровь.

- В те годы криминалистика не была технически оснащенной, не то что сейчас, - вспоминал Марсель Абдулхакович. - По такой капельке невозможно было определить не только группу крови, но и человеческая ли она. Требовалось найти орудие преступления.

Милиционеры предположили, что топор убийца бросил в водоем водозабора. Надо было лезть в воду, но водолазов в Альметьевском районе в те годы вообще не было. Нашли специалиста только в Набережных Челнах. Водолаз с первого раза нашел искомый предмет. Был он очень острым, по всей видимости, свежей заточки. Сыщики решили поискать точильщиков, чтобы через них выйти на убийцу. Пошли с вещдоком по домоуправлениям, прочим мастерским, и один плотник узнал свою работу. А приносила к нему топор сожительница слесаря.

Женщина оказалась неробкого десятка, крепким орешком. Целых полтора месяца твердо стояла на своем: не убивала, ничего не знаю, мол, работайте лучше. Но потом все-таки призналась. Оказалось, любовница забеременела от слесаря, а тот отказался жениться, так вот она и лишила отца своего ребенка жизни...

Многодетная воровка

Старшее поколение помнит, как в 1965 - 1970-х годах в Советском Союзе было туго с одеждой. Не совсем чтобы магазины были пустыми, но красивые вещи были в дефиците. Импортную одежду из Прибалтики можно было достать только по блату.

Альметьевские милиционеры хорошо знали своих воров и держали их в ежовых рукавицах, но тут случился прямо-таки вал квартирных краж. За короткое время 27 случаев! Сыщики заметили несколько общих признаков у этих преступлений: воровали в основном женские и детские вещи, крали в частном секторе, залезали через окно. Напрашивалась версия, что злоумышленники - женщины и дети. И встал вопрос: где будут сбывать краденое?

Оперативники разъехались по ближайшим городам - в Бугульму, Лениногорск, Салават, чтобы на тамошних рынках понаблюдать, может, найдутся вещи.

- В те годы эта задача была непростой, - вспоминал Марсель Абдулхакович. - Надо было еще машину найти да потерпевших с собой возить: свои вещи только они могли узнать.

Воровку нашли в Бугульме, задержали с поличным. Оказалась многодетной мамой - воспитывала четверых детей. При обыске в ее доме нашлись и другие краденые вещи.

Рецидивист с автоматом Калашникова

Примерно в середине 1970-х накануне Первомая в 5 утра в Зеленодольский отдел милиции, которым руководил Марсель Айнутдинов, поступило срочное сообщение - у военнослужащих пропал автомат Калашникова, а на дачах около Йошкар-Олинской ветки появился подозрительный мужчина с автоматом в руках. Айнутдинов вместе с дежурным выехали на указанное место, но никого не нашли. Дачники пояснили, что бомжеватого вида мужчина с автоматом ушел в сторону железной дороги. Срочно была объявлена тревога, и в течение полутора часов собран личный состав - более полусотни сотрудников.

Примерно в это же время Айнутдинову позвонил министр МВД ТАССР Салих Зелялетдинович Япеев. Значит, дело было очень серьезное.

- Мне понравился спокойный тон нашего министра, - вспоминал ветеран. - Генерал Япеев сообщил, что на подмогу нам придет контрадмирал Константин Осколок - выделит роту вооруженных матросов, которые находились в войсковой части при судостроительном заводе. А еще в Зеленодольск направляется батальон милиции.

Вскоре пришло сообщение, что вооруженный мужчина залег за железнодорожной насыпью и обстреливает милиционеров и матросов. Прицельным выстрелом один из матросов ранил стрелка. Тут же к нему подбежали участковый Волков и оперуполномоченный Трубников и надели на него наручники. Стрелком оказался четырежды судимый за разбои и грабежи гражданин.