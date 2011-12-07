Пять фактов об атомном проекте СССР, о которых вы не знали

28 сентября 1942 года согласно постановлению Государственного комитета обороны «Об организации работ по урану» и в соответствии с приказом председателя ГКО Иосифа Сталина появилась специальная лаборатория по созданию атомного оружия СССР. Ее директором назначается физик Игорь Васильевич Курчатов, которого историки позднее назовут отцом советской атомной бомбы.

А местом рождения секретнейшей лаборатории для ученых, работавших над атомным проектом, стала Казань, куда прибыла сверхсекретная лаборатория «Уран» во главе с Курчатовым. В телеграмме Сталина от 20 сентября 1942 года было указано обязать завод «Серп и Молот» к 1 января 1943 года «изготовить и установить центрифуги для урана», а к 5 октября 1942 года «доставить 20 кг урана из Ленинграда» в Казань.

Позднее, в 1950-х годах, столица Татарии вновь отметится в календаре самых важных научных открытий XX века. Именно здесь, в Казани, приступят к работе над космической программой СССР выдающиеся конструкторы ракет Сергей Королев и Валентин Глушко. Город на Волге станет отправной точкой для первого полета в космос гражданина великой державы СССР.

О том, почему Казань выбрали городом, который в годы войны собрал лучший интеллектуальный потенциал СССР, читателям «КВ» рассказал заведующий Центром энциклопедистики Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, профессор, доктор исторических наук Рафаиль Шайдуллин.

1. Тиф не стал помехой науке

27 мая 1920 года был обнародован декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР «Об образовании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики». 25 июня 1920 года Казанский губисполком передал власть Временному революционному комитету. В нем создали подразделения, курировавшие различные сферы деятельности, — отделы земледелия, финансов, труда, здравоохранения, торговли, внутренних дел, Совнархоз.

Одним из первых решений правительства молодой республики стало создание в составе Наркомата просвещения АТССР отдела, которому поручили курировать научную работу. В тот сложнейший 1920 год в стране разруха, нищета, свирепствует целый сонм тяжелых болезней — несколько разновидностей тифа, малярия, холера. А главное из всех бед — острый продовольственный кризис. И это несмотря на то, что в 1919-м был собран неплохой урожай. Но большую часть хлебного зерна у сельчан забрали продразверсткой — нужно было кормить Красную армию, советских служащих и рабочих. Усугубляла положение и общая нестабильная ситуация, связанная с братоубийственной Гражданской войной.

И тем не менее в это время создается научный отдел, на его основе в 1921 году образуется Академический центр, при котором позднее начинают действовать различные общества краеведческого, татароведческого и других направлений.

2. Татарстан всегда «химичил» для всей страны

Еще в дореволюционной России была широко известна казанская химическая школа. Мировое признание получили труды Николая Зинина, Карла Клауса, Александра Бутлерова, Владимира Марковникова. В 1929 году в Казани создается Научно-исследовательский химический институт им. А. М. Бутлерова, первым директором которого стал выдающийся химик-органик Алексей Арбузов, впоследствии академик АН СССР, лауреат Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда.

В 1920 — 1930-е годы шло восстановление народного хозяйства, а также форсированная индустриализация страны — все это требовало новых научных изысканий с возможностью применения их на практике. Прикладные исследования в области химии были очень востребованы: нужны были новые препараты и вещества для развития медицины, химические заменители и композитные материалы для промышленности, эффективные удобрения, повышающие урожайность, и средства защиты растений для сельского хозяйства.

3. Обошлись своими самоварами… из Кукмора

Молодой республике требовались полезные ископаемые — появилась необходимость более тщательно изучить недра Татарии, оценить ее природные, минеральные и водные ресурсы. Еще до революции ученые знали о месторождениях нефти на территории Казанской губернии, теперь предстояло оценить масштабы ее залежей и возможность промышленной добычи. Для этих целей председателем Совнаркома АТССР Киямом Абрамовым в Казани в 1936 году создается отдел недр и подземных вод, который занимался изучением геологического строения территории республики. Абрамов верил, что в ее недрах есть нефть: «У наших соседей в Башкирии есть нефть, почему же у нас не может быть?! Должна быть нефть! Не будем горевать, наука и техника дойдут до глубин наших земных недр — и обязательно будет нефть и в Татарии!».

До революции в Чистопольском уезде действовала спичечная фабрика, поскольку там имелись небольшие залежи самородной серы, использовавшейся для производства спичек. В Кукморском районе разрабатывались залежи медистого песчаника. В свое время предприниматель Володин наладил производство кукморских самоваров из местной меди, которые получили признание и награды не только в России, но и в Европе.

4. Нефть — всему голова. И ее уберегли атомным щитом

Но все эти природные ресурсы по сравнению с нефтью выглядели маломасштабно, до революции их использовали мало. Так что главным заданием для ученых Татарии стало изучение перспективности нефтеносных пластов. Результат не замедлил сказаться: последовало открытие Шугуровского, Бавлинского, Ромашкинского и других месторождений нефти. Это стало отличным итогом большой научной работы, положившей начало истории Татарии как нефтедобывающей республики.

Великая Отечественная война требовала от ученых новых технических решений и технологий, особенно в них нуждались авиационная и радиотехническая отрасли промышленности. Мощный рывок получило развитие радиоэлектроники, воюющие страны переходили с ламповых радиоустройств на более миниатюрные транзисторные. В начале войны многие наши самолеты летали без рации, в то время как немецкие были ею уже оснащены. Нужно было срочно оснащать военную технику собственным современным радиотехническим оборудованием. С этой задачей радиотехническая промышленность справилась, в этом немалая заслуга и ученых Татарии.

5. Что Казань сварила в «котелке Иоффе»

В годы Великой Отечественной Казань стала одним из центров научной мысли, куда были перебазированы не только крупные промышленные предприятия, но и большая часть научно-исследовательских институтов АН СССР из Москвы и Ленинграда, а также отдельные отраслевые институты, конструкторские бюро из западных регионов страны. В Татарстане они нашли благодатную почву для научной работы, благодаря чему значительно возрос научно-технический и кадровый потенциал республики, что сделало возможным открытие в Казани филиала АН СССР с несколькими научно-исследовательскими институтами.

В числе эвакуированных в Казань ученых работал и академик Абрам Иоффе, которого позднее назовут отцом советской физики. В числе других изобретений он придумал эффективный генератор для питания раций, получивший название «котелок Иоффе». Особо ценился генератор, имевший малый вес и размер, в партизанских отрядах.

Профессор Казанского университета Николай Четаев сделал важные открытия в области аэродинамики для самолетов и снарядов. Татарстан поставлял фронту оптические приборы, авиа- и фотопленку, казанские ученые разработали производство кетгута — уникальной саморассасывающейся нити, которую использовали при хирургических операциях для наложения внутренних швов раненым. Бездымный порох изобрел еще Дмитрий Менделеев, в годы войны его усовершенствовали и создали спецпорох для снарядов знаменитых «Катюш»: отдельно для гаубиц и патронов. Работу ученых над этими задачами возглавил известный советский химик Александр Арбузов.

В 1944 году физик-экспериментатор Казанского университета Евгений Завойский сделал мировое открытие — явление электронного парамагнитного резонанса. Его работы продолжили ученые Казанского университета Семен Альтшулер, Борис Козырев. На основе этого открытия в нашей республике впоследствии создали первый медицинский магнитно-резонансный томограф.

В послевоенное время казанские ученые продолжили свою работу на пользу всей страны. Среди таких открытий особую значимость для обороны государства сыграла разработка нашего ученого Ильдуса Мостюкова — система радиолокационного опознавания «свой-чужой», за что он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.