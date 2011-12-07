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В Татарстане стартует творческий проект «Со-творение»

Его участниками станут тридцать мастеров изобразительного искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Самары, Уфы, Чебоксар, Владивостока, Череповца и Кемерово.

Завтра, 17 июля, в Республике Татарстан стартует творческий проект «Со-творение». Его участниками станут тридцать мастеров изобразительного искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Самары, Уфы, Чебоксар, Владивостока, Череповца и Кемерово. Вместе с татарстанскими коллегами они отправятся в самые живописные уголки республики ─ на остров-град Свияжск, древний Булгар, изучат исторические места Казани. Полученные впечатления, как и положено художниками, они выразят на своих полотнах. Картины участники проекта подарят детским домам и реабилитационным центрам, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.  

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