«Финико» конец: закроет ли Кирилл Доронин свое детище?

«Мои партнеры не выходят на связь»

Кирилл Доронин в общении со своими подписчиками рассказал, что написал заявление в МВД России на своих партнеров Зыгмунта Зыгмунтовича и Марата Сабирова. Доронин сообщил, что они якобы не выходят с ним на связь.

Причин такого поведения своих партнеров Доронин не знает, по его словам, он понял, что сложилась «какая-то вязкая ситуация».

Кирилл Доронин уверял своих фолловеров, что он предпринял все попытки, чтобы с партнерами связаться, однако сделать этого не удалось.

«Я сделаю все, чтобы вернуть деньги»

Во время этого же прямого эфира Кирилл Доронин намекнул на закрытие своей компании.

«Я буду делать так, чтобы люди получили хотя бы свое, когда мы выровняем ситуацию с доступом к сайту, то мы добьемся полной выплаты, это не быстрая история», — сказал Доронин.

Один из собственных источников «Казанских ведомостей», знакомый с ситуацией, утверждает, что компания «Финико» действительно будет закрыта, как будут выдаваться деньги вкладчикам — неизвестно.

«Вы только не волнуйтесь, квартиру забрать нельзя»

Недавно стало известно, что Кирилл Доронин планирует получить турецкое гражданство, как уверяет автор ютуб-канала «Железная ставка» Андрей Алистаров, Кирилл Доронин уже даже выбрал себе новое имя — Онур Намик.

Вместе с тем, на прошедшей пресс-конференции, посвященной финансовым пирамидам, зампрокурора Татарстана Юлия Наумова заявила, что заявлений от жителей РТ на «Финико» в адрес ведомства не поступало. Она призвала не спешить называть компании мошенниками.

По поводу этой ситуации в своем Телеграм-канале высказался и Юрий Воробьев.

«„Режим телки» включился у криптоманекенщика. Потому щас с…т все его «инвесторы». Тут сложные взаимосвязи. Финансовый рынок непрост, зайчуты!» — написал блогер.

В саркастичной манере он призвал вкладчиков компании не волноваться, так как квартиру забрать нельзя, если это единственное жилье.

«Люди виноваты сами и сейчас будут лить крокодиловы слезы»

Так в отношении закрытия «Финико» свою позицию «Казанским ведомостям» высказал и другой блогер, автор Телеграм-канала «Бикбов.Гуру» и экономический журналист Альберт Бикбов.

«Сейчас предсказать ход событий довольно-таки не просто. Со стороны всех участников будут попытки отмазаться от уголовной и прочей ответственности, и они уже начались. Доронин решил свалить все на своих партнеров, тем более, что он уже сам какой-то турецкий подданный», — отметил Бикбов.

Он подчеркнул, что наблюдают за ситуацией с интересом за ситуацией только те, кто не участвует в этой пирамиде, а вот тем, кто вложился и оказался у разбитого корыта, грозит нервный срыв. И сейчас эти люди будут лить крокодиловы слезы, говорит Бикбов.

«Я не думаю, что Доронин куда-либо убежит, потому что это был бы страшный щелчок по носу правоохранительных органов и, скорее всего, в аэропортах есть стоп-листы. Сбежать он не сможет, но я ничего не исключаю. Возможно, что покровители Кирилла Доронина смогут ему помочь выехать из страны», — заключил Альберт Бикбов.