«Моргенштерн — мой фанат»: казанский автор песни «Владимир Путин — молодец!» выиграл суд у известного рэпера

Известный казанский шоумен Олег Лихачев в январе 2021 подал исковое заявлении к Моргенштерну о защите интеллектуальной собственности на песню «Владимир Путин — молодец!». Также Лихачев потребовал взыскать с рэпера 300 тыс. рублей.

Верховный суд Башкирии в четверг, 15 июля изменил решение Кировского районного суда Уфы по иску шоумена. Теперь Алишер должен выплатить Лихачеву компенсацию за нарушение авторских прав в размере 50 тыс. рублей.

«Если я выиграю суд у Моргенштерна, под раздачу попадут все»

Автор знаменитой песни «Владимир Путин — молодец!» Олег Лихачев уверен, что так не должно быть, что звезда российской эстрады использует материал «простого смертного», то есть Лихачева и зарабатывает на этом большие деньги.

«А я, автор легендарного хита, не имею с этого никакой прибыли, поэтому я подал на него исковое заявление в суд. В суде первой инстанции я выиграл 300 тыс. рублей, но Моргенштерн подал апелляцию, и вчера в Верховном суде сумму снизили до 50 тыс. рублей, но победа за мной в любом случае», — рассказывает шоумен.

«Моргенштерн, Даня Милохин, Валя Карнавал, Егор Крид и другие блогеры, которые сняли под мою песню видео, сами того не подозревая, мои фанаты» — уверяет Лихачев. Также он упомянул о судебном процессе с Егором Кридом: «Суд назначен на 31 августа, и если я его выиграю, то под раздачу справедливости пойдут все остальные».

«Я совал микрофон Моргенштерну в рот»

Как рассказал Олег Лихачев, с Моргенштерном они даже виделись после суда. Случилось это на съемках клипа популярного рэпера. Лихачев прошел кастинг, не зная, что будет сниматься именно у Моргенштерна.

«Самое смешное, что режиссёр клипа поставил меня так, чтобы я первым совал микрофон ему в рот. В моей голове был внутренний диалог: „Моргенштерн, ты знаешь, кто тебе сейчас сует микрофон в рот, тот отсудил у тебя 300 тыс. рублей“», — вспоминает шоумен.

Но рассказать рэперу, кто он такой, Лихачев, признается, не отважился — чтобы не расстраивать исполнителя во время съемок. Хотя не удержался и поделился историей с охранниками Алишера.

«Охранники все же передали ему информацию, и вскоре он подбежал ко мне, с расспросами о том, сколько я получаю в массовке. Я достойно ответил на его провокационные вопросы, и он даже предложил сделать фит с ним, но позже сказал, что это шутка. Дело в том, что ему не понравилось, как я вел себя, отвечая на его вопросы. В его целях было подколоть меня и поставить в неудобное положение», — говорит Олег Лихачев.

«Отряд Путина» — молодцы, а Моргенштерна я прощаю»

Лихачев также рассказал о своем отношении к видео на YouTube от канала «Отряды Путина Soc Sprav».

«Пусть они и все мои поклонники наслаждаются моим творчеством и популяризируют его. Но то, что звезды снимают под мои треки видео и получают за это большие деньги, я считаю неправильным. А своих „простых смертных“ поклонников я люблю и уважаю» — отмечает собеседник издания.

После всех этих событий Олег Лихачев не настроен к Моргенштерну негативно. «Он нормальный парень, у меня к нему нет никаких обид. Если бы мы общались, то могли бы легко понять друг друга», — добавил шоумен.

Олег даже выложил пост в своем аккаунте «ВКонтакте» с предложением записать фит Моргенштерну.



