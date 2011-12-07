Пятеро татарстанцев похитили и пытались ограбить 70-летнего муллу

В Татарстане пятерых человек обвиняют в похищении и грабеже человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РТ.

«По версии следствия, ночью 25 июня 2020 года в селе Ишкеево Мамадышского района злоумышленники лица напали на 70-летнего служителя местной мечети, связали и надев на голову пакет, в течение полутора часов удерживали в салоне автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи похищенного у потерпевшего ключа, они проникли в мечеть в поисках денежных средств, которых, по их мнению, должно было быть не менее 1 миллиарда рублей. Ничего не найдя, они похитили ресивер.

После этого они отпустили мужчину и скрылись.

Один из злоумышленников частично признался в преступлении, в свою очередь остальные отказались от дачи показаний. Трое из причастных ранее уже привлекались к уголовной ответственности.