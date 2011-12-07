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Сайты госуслуг Татарстана и tatarstan.ru «рухнули» из-за DDoS-атаки

Месторасположение хакеров сейчас устанавливают специалисты лаборатории Касперского.

Республиканские сайты tatarstan.ru и госуслуг РТ оказались недоступны из-за DDoS-атаки. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

«Сработало оборудование для защиты от DDoS-атак, которое обслуживается сотрудниками "Лаборатории Касперского". В настоящее время мы ждем их отчета, до его поступления дополнительной информации пока нет», — говорится в сообщении. 

Доступ к сайтам восстанавливали менее чем за 15 минут после возникновения атаки. Министерство держит вопросы кибербезопасности на особом контроле: проводятся все необходимые мероприятия по защите государственных информационных систем и ликвидации возможности кибер-атак, отметили в пресс-службе.

КВ
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