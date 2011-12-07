В Татарстане компания выплачивает премию сотрудникам за вакцинацию

В Татарстане сотрудникам фирмы «Соллерс Форд», находящейся на территории экономической зоны «Алабуга», выплачивают до 8 тыс. рублей за вакцинацию. Деньги могут получить только те сотрудники, которые успели привиться до 16 июля, сообщили «Челнинские известия».

Сообщается, что за первый компонент сотрудник получает 5 тыс. рублей, за второй — 3 тыс. руб. Если работник успел привиться двумя вакцинами, то он имеет право получить всю сумму — 8 тыс. рублей.

«Челнинских известий» со ссылкой на пресс-службу компании сообщают, что выплаты действительно производятся.