В Татарстане «с воздуха» поймали 37 нарушителей ПДД с начала этого года

Госавтоинспекция МВД по РТ отлавливает нарушителей ПДД на дорогах республики с применением летательных аппаратов. С начала этого года благодаря аэростатам удалось выявить 37 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

«В текущем году при взаимодействии с Росгвардией с применением аэростата было проведено пять профилактических мероприятий, в ходе которых пресечено 37 нарушений правил дорожного движения. Из них 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения», — сказал замначальника отдела дорожнопатрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами Управления ГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Помимо этого, благодаря аэростату в республике задержали одного нетрезвого водителя, отметил Самигуллин.