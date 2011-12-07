Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане «с воздуха» поймали 37 нарушителей ПДД с начала этого года

При помощи аэростата в республике был пойман нетрезвый водитель.

Госавтоинспекция МВД по РТ отлавливает нарушителей ПДД на дорогах республики с применением летательных аппаратов. С начала этого года благодаря аэростатам удалось выявить 37 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана. 

«В текущем году при взаимодействии с Росгвардией с применением аэростата было проведено пять профилактических мероприятий, в ходе которых пресечено 37 нарушений правил дорожного движения. Из них 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения», — сказал замначальника отдела дорожнопатрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами Управления ГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Помимо этого, благодаря аэростату в республике задержали одного нетрезвого водителя, отметил Самигуллин.

КВ
Лента новостей