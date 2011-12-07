Президент республики Рустам Минниханов заявил о переходе Татарстана на третий этап снятия ограничений.

Говоря о переходе, Минниханов отметил слаженную работу Роспотребназдора и Министерства здравоохранения, а также поддержку республиканских муниципалитетов.

«Тема коронавируса не уходит с повестки дня, мы постепенно продолжаем снимать ограничения», – заверил глава РТ.

Таким образом, с завтрашнего дня, с 17 августа, в Татарстане начнут работу театры, кинотеатры, цирк, концертные залы и аквапарки. Однако, их заполняемость не должна превышать 50%. Также разрешаются спортивные мероприятия с заполнением 25% зрителей, а в помещениях — банкеты с количеством не более 50 человек. На открытых площадках присутствовать могут не более 100 человек.