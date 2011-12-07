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Со дна казанского Голубого озера подняли торговый ларек

Неожиданная находка была найдена в рамках экоакции по очистке озер и береговых территорий.

Активисты и волонтеры экологических движений в рамках акции по очистке озер и береговых территорий подняли со дна казанского Голубого озера торговый ларек. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Татарстанского отделения Русского географического общества.

Всего было собрано 30 мешков с мусором, а также пару покрышек, которые разделили на не сортируемые отходы и полезные фракции: ПЭТ-бутылки, стекло, металл. Отсортированные фракции отправят на переработку, а остальное – на полигон. Но самой крупной находкой стал торговый лоток, который со дна озера вытащили дайверы.

КВ
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