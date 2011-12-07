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В Казани девять преподавателей художественных школ борются за премию им. Васильева

Педагоги уже провели открытые уроки в дистанционном формате.

В Казани проходит ежегодный конкурс среди преподавателей художественных школ на соискание городской премии им. Константина Васильева, сообщили в пресс-службе исполкома столицы РТ.

Педагоги уже провели открытые уроки в дистанционном формате, на которых ученики рисовали комиксы, делали зарисовки с натуры, лепили из глины и создавали открытки из сухоцветов.

Премии удостоятся два преподавателя. Вручение награды состоится в музее Константина Васильева. 

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