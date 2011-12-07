В Казани состоялся юниорский турнир по синхронному плаванию

В Казани состоялся юниорский турнир «Огни Казани — Казань утлары». Об этом сообщает пресс-служба Федерации синхронного плавания РТ.

В сообщении сказано, что Республиканские соревнования «Огни Казани — Казан Утлары» 2020 года прошли на базе плавательного бассейна «Акчарлак». В соревнованиях приняли участие более 60 участников в возрастных категориях до 13 лет и 13-15 лет из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Донецкой народной Республики.

Казань была представлена спортсменками «Школы Покровской», училища Олимпийского резерва, республиканской школы по водным видам спорта «Акватика», клуба синхронного плавания «Жемчужина», спортивной школы «Касатка».

«Огни Казани» проводились в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора и рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.