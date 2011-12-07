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В Татарстане введено в эксплуатацию 55,4% жилья от плана

Более 1,6 млн кв. метров жилья отстроено за 2020 год.

В Татарстане введено в эксплуатацию 55,4% жилья от плана, сообщил глава минстроя РТ Фарит Ханифов во время совещания в Доме Правительства РТ.

Так, по инвестиционной программе ГЖФ РТ отстроено 53 дома из 77, по программе многоквартирного инвестиционного жилья —  76 домов из 177, а по программе индивидуального жилья — 7,714 тыс. домов из 10,68 тыс.  

С начала года инспекторы Госстройнадзора провели 777 проверок и вынесла 91 постановление за нарушение правил и норм охраны труда на общую сумму превышающую 3,6 млн рублей. 

КВ
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