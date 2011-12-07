«Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30,8 млн рублей

Представители «Ак Барс Арены» подали судебный иск на футбольный клуб «Рубин» на 30,8 млн рублей. Информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда РТ.

Ранее между представителями футбольного клуба и стадиона возник конфликт из-за качества поля.

Напомним, что главный тренер «Рубина» раскритиковал качество футбольного поля после матча с «Ахматом». В свою очередь, представители стадиона согласились с критикой, однако обвинили «Рубин» в том, что футбольный клуб должен руководству арены 40 млн рублей.

Позже Леонид Слуцкий заверил болельщиков, что на футбольном поле больше не будет проводится никаких мероприятий.