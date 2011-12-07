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Аномальная жара в Татарстане продлится до середины недели

В республике температура будет держаться выше 25 градусов.

На территории России аномально теплая погода сохранится до середины недели. В Поволжье температурный фон составит не менее 25 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории [страны] наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе. Там аномалии до десяти градусов» — передает слова синоптика ИА «РИА Новости». 

В Центральной России теплая погода продержится всю рабочую неделю. Дневные температуры в понедельник будут достигать до 28 градусов, во вторник и среду — до 29 градусов тепла, отметил эксперт.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в ближайшее время в Татарстане ожидаются дожди, локально туман.

КВ
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