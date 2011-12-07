Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Хайруллин: Казань может стать первым городом, где 100% услуг переведут в «цифру»

Глава Минцифры РТ уверен, что столица республики может стать первым городом в России, где все муниципальные услуги будут доступные, через интернет.

Казань может стать первым городом, где 100% муниципальных услуг будут доступны онлайн. Об этом на VIII сессии Казгордумы рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В городе 90 муниципальных услуг, из которых 45 доступны в электронном виде. В докладах прозвучало, что до конца текущего года еще 15 услуг будет переведено в цифровой формат. Я считаю, что у Казани есть все основания эту работу выполнить досрочно, не дожидаясь 2022 года, тем самым перевести 100% услуг в электронный вид. И стать первым городом в стране, где в электронном виде будет доступна любая муниципальная услуга», — отметил Хайруллин.

Напомним, что в этом году в Татарстане запустили 70 новых муниципальных услуг в электронном виде. 

КВ
Лента новостей