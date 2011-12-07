Хайруллин: Казань может стать первым городом, где 100% услуг переведут в «цифру»

Казань может стать первым городом, где 100% муниципальных услуг будут доступны онлайн. Об этом на VIII сессии Казгордумы рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В городе 90 муниципальных услуг, из которых 45 доступны в электронном виде. В докладах прозвучало, что до конца текущего года еще 15 услуг будет переведено в цифровой формат. Я считаю, что у Казани есть все основания эту работу выполнить досрочно, не дожидаясь 2022 года, тем самым перевести 100% услуг в электронный вид. И стать первым городом в стране, где в электронном виде будет доступна любая муниципальная услуга», — отметил Хайруллин.

Напомним, что в этом году в Татарстане запустили 70 новых муниципальных услуг в электронном виде.