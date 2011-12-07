«Интенсивный футбол»: Валерий Карпин привел в пример матч между «Рубином» и «Крыльями Советов»

Валерий Карпин дал первую пресс-конференцию на посту главного тренера сборной России, на которой он охарактеризовал вчерашний матч между «Рубином» и Крыльями Советов». Он отметил, что таких матчей в нашем чемпионате должно быть больше.

«Я смотрел игру между „Рубином“ и „Крыльями Советов“ и там был интенсивный футбол. И это при том, что „Рубин“ двумя днями раннее сыграл 120 минут в еврокубке. Хотелось бы, чтобы было больше игр с похожей интенсивностью? Да, хотелось бы», — сказал Карпин.

В четверг казанский клуб провел матч третьего квалификационного раунда против польского «Ракува». Казанский клуб уступил со счетом 0:1 и вылетел из розыгрыша Лиги Конференций УЕФА. В воскресенье в рамках розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Рубин» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Матч завершился со счетом 1:1.

В воскресенье 22 августа подопечные Леонида Слуцкого в гостевом матче встрется с подмосковными «Химками». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.