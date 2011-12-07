«Казанский лен» выставили на торги за 219 млн рублей

В Казани выставили на торги здания и сооружения, принадлежащие «АПК „Казанский лен“». Имущество продают за 219,2 млн рублей по делу о его банкротстве. Соответствующая информация опубликована на сайте центра дистанционных торгов.

Объекты расположены на территории бывшей Алафузовской фабрики, находящейся на улице Гладилова, 53. Общая площадь составляет 31,3 тыс. кв. м.

Согласно информации на сайте организаторов торгов, собственником объектов является Александр Алтунин. Он признан банкротом решением Арбитражного суда Москвы в 2019 году.

На территории бывшей фабрики расположено два исторических знания: корпус льноткацкой фабрики, являющийся объектом культурного наследия республиканского значения, а также дом Котелова — объект федерального значения. Оба объекта принадлежат АПК «Казанский лен».

Напомним, в 2011 году возбудили уголовное дело из-за повреждения этих сооружений. По этой причине здания теперь находятся в республиканской и федеральной собственности.

Торги по продаже зданий организовали 2 августа этого года. Пока ни одной заявки не поступило.