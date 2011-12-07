На озере Кабан 17 августа пройдет «Джем баянистов»

На площадке набережной озера Кабан 17 августа в 18:30 пройдет «Джем баянистов». Событие посвящено памяти заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана, баяниста-виртуоза и мастера-гармониста Рустема Валеева. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт набережной озера Кабан.

Участники мероприятия — баянисты Айдар Валиев, Булат Хисматов, Булат Шарипов и Айнур Муратов. Музыканты представят авторские композиции Рустема Валеева, разные песни и мелодии для баяна, а также проведут джем-сейшен — концерт-импровизацию на музыкальных инструментах.

Рустем Валеев начал свою карьеру музыканта в 1984 году, когда пришел работать в Татарскую государственную филармонию имени Г. Тукая в концертную группу народного артиста РТ и РФ Ильгама Шакирова. Со временем баянист стал лидером среди музыкантов-виртуозов республики, а его известность распространилась далеко за пределами Татарстана. Он играл как народные композиции, так и мировую классику. Музыкант даже участвовал в шоу «Минута славы». В этом году он отпраздновал бы свой юбилей — 60 лет.