Отрезанные от мира: жители поселка Урманче под Казанью остались без единственной дороги из-за дележки земли

Окруженный, но не сломленный поселок

Как рассказал один из жителей поселка Олег Спиридончев, сам Урманче существует с 1939 года, а с 1948 года там проживает его семья. Затем были созданы два СНТ — «Дубок» и «Солнечный», которые изначально, как и сам поселок, находились на территории Высокогорского района. Но после некоторых изменений СНТ отошли к Советскому району Казани, а поселок так и остался в прежней юрисдикции.

Исторически сложилась, что улица Овражная поселка Урманче находится отдельно от основной части поселка. Между ними — лесная полоса шириной в километр и ни одной дороги. На самой улице находится, по словам Спиридончева, около 40 жилых домов. И все семьи проезжали к своему жилью по дороге общего пользования по границе СНТ «Дубок». Пока в 2020 году товарищество не поставило на въезде автоматические ворота, а в 2021 году сделало так, что открыть их могут только его участники.

«До того момента, пока не было садового общества „Дубок“ — это всегда была одна единственная дорога, или земля общего пользования. Проблема возникла только после того, как оказался закрыт доступ к нашим домам», — поделился Спиридончев.

Дорога преткновения

Жители Урманче начали обращаться в администрацию Высокогорского района, затем в прокуратуру. Но справедливости добиться не удалось — выяснилось, что оба СНТ уже давно находятся на территории Советского района, администрация которого и выдала разрешение на присоединение дороги общего пользования в состав «Дубка». И на основании этого решения товарищество и поставило ворота.

«Раньше сами жители собирали деньги и чистили эту дорогу. В последнее время председатель поселения поменялся, он пошел на уступки и иногда помогает с техникой. Мусор не вывозится — мы оплачиваем каждый месяц платежи, но его никто не вывозит», — поделился еще один житель поселка Тимур Какохо.

Зимой дорогу не чистят, потому что зимой в СНТ нет дачников. Мусор не вывозится, потому что нет дороги с твердым покрытием, а сделать ее жители Урманче не могут опять же потому, что земля находится в ведении Советского района Казани.

А кроме того, из-за закрытых ворот жители Овражной не могут вызвать экстренные службы — скорую, пожарных, а также такси и прочие блага цивилизации, не говоря уже о том, чтобы просто проехать к своим домам. Альтернативной дороги нет — по закону из СНТ должно быть два выезда, они есть у «Дубка», но оба перекрыты. А «Солнечный» пользовался той же дорогой, что и Урманче.

«Мы все время пользовались этой дорогой. Это единственная дорога, по которой мы можем проехать к своим домам в садовом обществе. И этой весной, когда мы стали подъезжать, мы обнаружили, что стоят ворота и мы проехать не можем», — рассказала председатель СНТ «Солнечный» Наталья Раевская.

Дело дошло до суда

Попытки связаться с председателем «Дубка» к успеху не привели, а потому жители Урманче обратились в суд. У «Солнечного» есть второй заезд, но через лес и дорогой это не назовешь. Мало того, что в непогоду там не проехать, так еще и леса охраняются законом и построить там дорогу с твердым покрытием просто не удастся.

В суде в качестве ответчика выступило Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Однако его представитель попросил у суда в качестве ответчика привлечь администрацию Советского района, так как именно она выдавала разрешение на присоединение земли. Суд согласился с этим предложением и привлек руководство района как соответчика, а также попросил представить на следующее заседание необходимые документы.

Сейчас жители Урманче вынуждены с трудом объезжать препятствия по обочине перекрытой дороги. Но и там «Дубок» уже начал устанавливать столбы ограждения. Не исключено, что в скором времени жители Овражной смогут добраться до дома исключительно пешком. А экстренным службам в случае ЧП придется либо сносить ворота, либо искать того, кто их откроет.

Жители Овражной оказались отрезаны от цивилизации. Следующее заседание суда по их вопросу пройдет в сентябре.