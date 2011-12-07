«Сейчас он выглядит очень плохо»: возможен ли переход Дзюбы из «Зенита» в «Рубин»

Переход Артема Дзюбы действительно выглядит очень вероятным

В прошедшие выходные состоялся матч «Локомотив» — «Зенит». С самого начала матча бросилось в глаза, но совсем не удивило отсутствие нападающего гостей Артема Дзюбы в стартовом составе. И не припомнить, когда последний раз такое было. Но физическая форма экс-капитана «Зенита» действительно вызывала очень большие вопросы.

Так, самый преданный фанат петербургского футбола, знаменитый комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о Дзюбе после матча третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара»: «Сейчас он выглядит очень плохо. В матче с „Краснодаром“ пользы от него не было. И бежит он не так… Пока это проблема для Семака, который хочет играть в скоростной футбол. Если ситуация не изменится, возможно, сядет на скамейку».

А будет ли дальше выходить Дзюба на поле?

С Геннадием Орловым можно согласиться. Учитывая форму Сердара Азмуна и Александра Ерохина, доступность Малкома и Вендела одновременно, приобретение резкого и быстрого Клаудиньо — все это говорит о перестроении игры перед началом еврокубковых баталий для петербуржцев.

Естественно, чтобы быть конкурентоспособной командой на международной арене, нужно быть более резкой, быстрой и прессингующей командой. Артем, при всем уважении, этим параметрам не соответствует. И начало этого сезона явно показывает, что история Дзюба - «Зенит» близка к завершению. Скорее, все же, к логичному.

И даже возможный конфликт с Семаком тут ни при чем. Футболисту «Зенита» 32 года. На европейской арене за последние два сезона он ничем не запомнился. Не стоит забывать о репутационном поле спортсмена. Помимо всего прочего, отношения с болельщиками испорчены до невозможности, а самый главный фактор, способствующий вероятному уходу, — его позиция, на которой есть игроки, способные дать большее команде. Готов ли экс-капитан сборной России начинать каждый матч на скамейке запасных? Конечно же, нет.

Возможные варианты для продолжения карьеры Артема Дзюбы

Нет, Тоттенхэма здесь не будет. Сменщик уже нужен не Харри Кейну, Жозе Моуринью уже в «Роме». Да и Артем уже не тот, что раньше. Меньше, чем через неделю ему исполнится 33 года, а это серьезный возраст для нападающего с его фактурой.

Transfmarkt.ru оценивает стоимость Дзюбы в 11 млн евро, но речи о продаже идти не может — у него заканчивается контракт следующим летом. Если Сергей Семак действительно недоволен, то, возможно, он воспользуется тактикой мистера Манчини и отправит футболиста в аренду. А дальше уже и сам Дзюба будет свободен в выборе, где проводить закат карьеры. Он этого заслужил.

И одно можно сказать точно — это будет не Петербург. История с продлением контракта выглядит также очень интересной. Он может быть автоматически продлен при условии, если игрок сыграет более 70 процентов игрового времени в сезоне. Нужен ли «Зениту» нападающий с зарплатой в 4 млн евро в год — очень большой вопрос, который явно затрагивает всевозможные риски.

Почему «Рубин» лучше всего подойдет Дзюбе, и какие варианты еще могут быть?

Во-первых, потому что это по-настоящему гостеприимный город с прекрасными и добродушными болельщиками, которые готовы быть с командой, даже несмотря на вылет после поражения от польского «Ракува».

Матч с «Крыльями Советов» в воскресенье это очень ярко показал. Город с большими футбольными традициями, с хорошей организованной командой, через которую можно снова постучать в двери национальной сборной России. Напомним, тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным сегодня не вызвал капитана сборной прошедших трех лет на сентябрьские матчи отборочного раунда к чемпионату мира по футболу в Катаре.

И здесь это точно нельзя связывать со старыми конфликтными ситуациями с новым главным тренером сборной. Ответ в том, что Дзюба попросту не готов. А это означает, что ему нужны новые эмоции.

Артем всегда показывал невероятно высокий уровень после смены обстановки. К тому же, тренер Слуцкий выглядит преимуществом для Дзюбы. А сам игрок для тренера.

После «Ракува» у «Рубина» обнажилось большое количество проблем. И это ещё не ушел Хвича Кварацхелия. Тренер явно не доверяет Ивану Игнатьеву, но очевидно, что опция второго нападающего ему очень сильно нужна.

Очень интересно может выглядеть игра Деспотовича и Дзюбы в паре, тогда «Рубин» сможет лучше использовать атакующие качества Георгия Зотова, Ильи Самошникова, Сеяда Хакшабановичи, Хвичи Кварацхелии (если он останется), Солтмурада Бакаева. Возможный трансфер Дзюбы делает «Рубин» на бумаге тактически гибче, что невероятно важно в осеннем отрезке чемпионата. Плюс не стоит забывать, что казанский клуб не может подписывать легионеров.

С учетом приобретения Монтассара Тальби их стало девять. Пришлось даже отзаявлять травмированного Деспота, чтобы дозаявить тунисца. Трансферы «Рубину» необходимы, поэтому любой игрок с российским паспортом, который подходит под видение Леонида Слуцкого явно будет ко двору.

Подходит ли Дзюба Слуцкому? Ответ на этот вопрос мы сможем узнать, только если они будут работать вместе. Единственный комментарий из «Рубина» на данный момент последовал от спортивного директора казанского клуба Олега Яровинского: «Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является „Зенит“, хоть они, конечно, и наши соперники. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет».

Но, может быть, лиха беда начало?