В Татарстане произошел всплеск «ранних покупок» к новому учебному году

C начала августа в Татарстане вырос спрос на товары для школы. В этом году родители начали готовить своих детей к учебе на несколько недель раньше, чем обычно, сообщает пресс-служба Wildberries.

С 1 по 10 августа этого года в республике спрос на канцелярские товары вырос на 245% к аналогичному периоду прошлого года. Родители заказали пеналов на 296% больше, ручек — на 262%, а карандашей — на 254% больше, чем в прошлом году.

Также спрос на краски для рисования в Татарстане вырос на 61%, на фломастеры — на 363%, на линейки — на 242%.

Что касается тетрадей, то в этом году родители для своих детей заказали их на 209% больше, чем прошлом. Учебники и дневники также пользуются спросом. Их продажи выросли на 472% и на 211% соответственно.

Количество заказов ранцев увеличилось на 146%, рюкзаков — на 201%, а портфелей — на 229%.

В первую декаду августа этого года родители школьников заказали на 123% больше одежды, чем в аналогичный период прошлого.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что родители и дети массово возвращаются из мест отдыха и начинают докупать все необходимое к новому учебному году. Также аналитики связывают активность родителей с выплатами государства.