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В ЖК «Салават Купере» улица Осиновская будет расширена с двух до четырех полос

Для увеличения проезжей части в Осиново снесут 19 зданий.

Улица Осиновская будет расширена с двух до четырех полос. Проезжая часть будет продлена до Горьковского шоссе. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил замглавы городского исполкома Игорь Куляжев.

«Проектно-сметная документация по реконструкции дороги уже готова, она получила положительное заключение госэкспертизы. Запланированы тротуары, велодорожки, освещение, светофоры, шумозащитные экраны и перенос коммуникаций» — доложил Куляжев.  

Для расширения дороги необходим снос 19 строений. Со всеми собственниками уже удалось договориться. 

«Все соглашения с правообладателями земель на сегодняшний день подписаны, — рассказал замглавы.

«В адрес Президента РТ направлено письмо об оказании содействия в выделении средств. Вопрос находится на рассмотрении в Кабмине РТ, надеемся он найдет положительное решение», —добавил Куляжев.

КВ
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