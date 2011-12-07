В ЖК «Салават Купере» улица Осиновская будет расширена с двух до четырех полос

Улица Осиновская будет расширена с двух до четырех полос. Проезжая часть будет продлена до Горьковского шоссе. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил замглавы городского исполкома Игорь Куляжев.

«Проектно-сметная документация по реконструкции дороги уже готова, она получила положительное заключение госэкспертизы. Запланированы тротуары, велодорожки, освещение, светофоры, шумозащитные экраны и перенос коммуникаций» — доложил Куляжев.

Для расширения дороги необходим снос 19 строений. Со всеми собственниками уже удалось договориться.

«Все соглашения с правообладателями земель на сегодняшний день подписаны, — рассказал замглавы.

«В адрес Президента РТ направлено письмо об оказании содействия в выделении средств. Вопрос находится на рассмотрении в Кабмине РТ, надеемся он найдет положительное решение», —добавил Куляжев.