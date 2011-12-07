Власти Казани назвали сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сказал замруковдителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Сложная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы во все процессы, происходящие в стране. Не обошли эти перипетии и Всероссийскую перепись населения. Проектом постановления Правительства РФ определены сроки ее проведения. Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. Целью столь значимого мероприятия является формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории России в сочетании с социально-экономическими характеристиками», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что данные переписи необходимы при составлении бюджета в социальной сфере.

«Предстоящая перепись — будет первой цифровой переписью, теперь жители смогут пройти ее на портале Госуслуг или на стационарных участках, которые будут расположены в МФЦ», — добавил Шакиров.