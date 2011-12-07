Детский сад в ЖК «Салават Купере» получил заключение о соответствии

В Казани в ЖК «Салават Купере» достроили новый детский сад «Керпе» («Ёжик»). Объект уже получил заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

«Современный детский сад расположен во втором квартале жилого комплекса. Он рассчитан на 260 малышей. Общая площадь двухэтажного дошкольного учреждения составляет 3975,9 кв.метров. Здание соответствует всем новейшим требованиям образовательных учреждений», — отметили в ведомстве.

Здание детского сада оборудовано групповыми ячейками с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом, а также залами для музыкальных и физкультурных занятий, методическим кабинетом, медпунктом, кабинетом психолога и логопеда.

Строительство детского сада велось в рамках национального проекта «Демография».