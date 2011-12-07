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«Голубые зеркала» Татарстана и «Камское Устье» стали лидерами экотуризма России

На территории популярных у казанцев «Голубых озер», согласно предложенному проекту, создадут центр экологического просвещения и активного отдыха.

Два проекта Республики Татарстан — «Высокогорский» («Голубые зеркала») и «Камское устье» вышли в финал Всероссийского конкурса на создание туристическо-рекреационных кластеров и экотуризма в России. В подготовке проектов принял участие Казанский федеральный университет, сообщает пресс-служба вуза.

На территории популярных у казанцев «Голубых озер», согласно предложенному проекту, создадут центр экологического просвещения и активного отдыха. Здесь появятся экотропы, прокат велосипедов и лыжного снаряжения. 

На территории второго кластера — «Камское Устье», также планируется создать экотропы для прогулок. Кроме того, ученые Казанского университета предложили создать здесь инфраструктуру для научных исследований и спорта, в том числе и для занятий водными видами спорта. 

КВ
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