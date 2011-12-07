Кондратьев: С помощью «Мобильного избирателя» проголосовало 17 тыс. татарстанцев

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что на прошедших выборах с помощью системы «Мобильный избиратель» проголосовало 17 тыс. татарстанцев.

На заседании президиума Госсовета РТ Кондратьев подчеркнул, что система «Мобильный избиратель» стала для жителей республики уже привычной и востребованной. Она позволяет татарстанцам перемещаться по республике, свободно выбирая удобные участки для голосования. Такой возможностью воспользовались 17 273 человека.

Глава Центризбиркома республики также выделил, что «новые возможности по голосованию на дому» были оценены гражданами по достоинству. Этой возможностью воспользовались 608 участковых избирательных комиссий, которые образовали 972 пункта, отчитался он.