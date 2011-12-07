Кто ходит на выборы по утрам, тот поступает мудро

Председатели участковых избирательных комиссий, с которыми пообщались корреспонденты «Казанских ведомостей», отметили это обстоятельство единодушно. Наибольшее число избирателей пришли на свои участки уже к 8 утра 11 сентября. Вторая пиковая волна была отмечена вечером в пятницу. Это тоже объяснимо: казанцы явились на избирательные участки сразу после работы, чтобы с чувством исполненного долга спокойно провести выходные на своих фазендах. Благо погода в дни выборов стояла отличная, как на заказ.

Так же, как и обычные жители Казани, решили поступить и известные персоны республики.

Зиля Валеева:

«Очень много

избирателей пришли

на участки прямо

к 8 утра»

- В эти ответственные для республики дни у нас в Общественной палате Татарстана очень много работы, поэтому я решила проголосовать сразу же в первый день выборов. Это удобнее, чем оставлять такое важное дело на последний день голосования, - поделилась с корреспондентами «Казанских ведомостей» председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева. Она проголосовала на избирательном участке №56 в казанской школе №18. - Кстати, например, в моей семье четыре поколения избирателей: самая старшая - моя мама, ей пошел уже 91-й год, самая младшая - моя внучка, студентка-второкурсница, - такую деталь отметила Зиля Рахимьяновна. - Хотя члены нашей семьи голосуют на разных избирательных участках, что касается кандидатуры Президента Татарстана, то здесь мы абсолютно сошлись в едином мнении, за кого отдать свой голос. И все голосуем досрочно - это удобно. Избирательные участки подготовлены хорошо, все предусмотрено. Правда, вот что оказалось неожиданным - очень много избирателей пришли на участки прямо к 8 утра. Мы, признаться, не ожидали такого наплыва. И это еще раз подтверждает: такой трехдневный формат работы избирательных участков оказался очень удобен для людей и практичен. Более того, не забудем и о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований - три дня голосования как раз и позволили это сделать, не собирая в один день большие массы народа. Что касается самих выборов, мы голосуем за свое будущее, тем более что нам в Татарстане есть чем гордиться. Все, что происходит в республике, даже если взять последние дни августа, это масштабно и значимо. Такие впечатляющие открытия: новые дороги, скверы, дворы. Все это вместе взятое значительно улучшает качество жизни жителей Татарстана. Но нам есть еще куда расти! И поэтому с этими новыми надеждами, мечтами Татарстан будет и дальше такими же темпами развиваться. И проявлять еще больше свою расположенность к каждому человеку, к каждой семье, независимо от того, где они проживают в республике, чтобы каждый ощущал, что он живет именно в Татарстане. В нашей республике поставлена высокая планка уровня качества жизни - за это мы голосуем!

Ирина

Александровская:

«Выборы для меня - всегда праздник»

На избирательном участке №222 г. Казани, что расположен в лицее №146, свой выбор сделала тоже в первый же день голосования, 11 сентября, заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана, руководитель Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан, член Общественной палаты Республики Татарстан Ирина Александровская. Своими впечатлениями об организации голосования она поделилась с корреспондентами «Казанских ведомостей»:

- Очень удобно для жителей Казани, что голосование проходит в течение трех дней. Каждый может выбрать удобное для себя время, чтобы выполнить свой гражданский долг. Выборы для меня всегда означают праздник. Это впитано еще с детских лет. А сегодня это ощущение праздника присутствует особенно - солнечный день, прекрасное настроение. Сами выборы очень важны для нас, жителей Татарстана. Это выборы Президента республики, а республика наша - в авангарде всех дел в России. Татарстан является лидером, так же как и Президент Татарстана Рустам Минниханов является лидером. И конечно же, выборы в Казанскую городскую Думу - это тоже очень важное событие для горожан, столицы республики. От того, каких депутатов мы изберем в городскую Думу, зависит благосостояние нашего города. Тем более что Казань с каждым годом становится все краше и краше. Мы очень довольны теми грандиозными изменениями, которые происходят в Казани при поддержке Президента республики Рустама Минниханова, под руководством мэра Казани Ильсура Метшина. Казань благоустраивается, и в то же время большое внимание уделяется историческому центру, исторической памяти нашего города, что очень важно. Туристы, гости Казани, приезжая к нам, видят - это город с богатой тысячелетней историей. Важно, чтобы сохранялись исторические памятники и здания. И наша Казань будет еще краше, заиграет всеми красками своей истории, своего настоящего и будущего.

Светлана Липатова:

«Я голосую

за спортивный

Татарстан!»

В основной день выборов, 13 сентября, на избирательный участок №258 приехала отдать свой голос известная спортсменка, чемпион Европы, неоднократный призер российских и мировых первенств по вольной борьбе, участник сборной Татарстана и России, мастер спорта международного класса Светлана Липатова. Символичным было и то, что ее избирательный участок расположился в одном из новых спортивных объектов, массово возведенных в Казани в последние годы, - в спорткомплексе «Олимп» на улице Чистопольской. Своим отношением к проходящим выборам Светлана поделилась с корреспондентами «Казанских ведомостей»:

- Жизнь спортсмена насыщена постоянными тренировками, сборами, выступлениями в разных городах России и мира, а это всегда связано с разъездами, нам приходится очень много времени проводить в дороге. Поэтому мне особенно приятно, что сегодня я наконец-то голосую у себя дома, в моем родном любимом городе Казани. С большой радостью отдала свой голос нашему Президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Это моя благодарность ему за то, что с каждым годом республика становится все краше и процветает. В Татарстане много спортивных объектов, площадок. В любой парк зайдешь - там обязательно предусмотрены условия для занятий спортом. То есть в Татарстане все предусмотрено и для спорта, и для жизни. Выборы Президента Республики Татарстан для меня как для спортсменки особенно значимое событие. Мы все с вами видим, какое огромное внимание в нашей республике уделяется спорту. Причем в равной мере и большому спорту, спорту высоких достижений, и развитию обычной физической культуры среди населения. Постоянно в каждом из районов Казани, а также в муниципальных районах Татарстана строятся новые спортивные объекты, поддерживаются на должном уровне уже действующие.

Кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех казанцев прийти и поболеть за команду Татарстана на предстоящем чемпионате России по единоборствам. Соревнования состоятся в Казани с 26 по 27 сентября, я там тоже участвую, постараюсь достичь максимальных результатов!

Анна Макарова:

«Мы выбираем наше будущее»

Свой голос на прошедших выборах отдала и руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан Анна Макарова. Вот какой оценкой происходящего события она поделилась с корреспондентами «Казанских ведомостей», после того как завершила процедуру голосования на своем избирательном участке №7, расположенном в казанском лицее №26:

- В первую очередь сейчас мы выбираем наше будущее. И считаю, что каждый голос должен быть учтен и каждый молодой человек должен иметь право высказать свою гражданскую позицию. А раз мы выбираем наше будущее, я голосую за лидера, который ведет к благополучию нашу республику и ее жителей.