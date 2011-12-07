Любовь Авдонина: Для иностранных студентов по-прежнему предусмотрена изоляция на 14 дней после прибытия в Татарстан

«Для иностранных студентов, несмотря на отрицательные результаты ПЦР-диагностики на коронавирус, которые они получают перед вылетом, согласно регламентам Роспотребнадзора, предусмотрена 14-дневная изоляция, - пояснила спикер.

По ее словам, место изоляции студентов определяется, исходя из имеющихся у вуза возможностей: либо это временное место проживания, либо общежитие. Также в некоторых учебных заведениях предусмотрены обсерваторы: в КФУ, КГМУ, например. Санитарные медики не настаивают на жесткой госпитализации, но каждый институт решает данную задачу по-своему.

«Наша общая цель – исключить риски, чтобы молодежь приступила к занятиям, будучи уверенной, что они не носители и не заболевшие. То же требование сохраняется для иностранных граждан, прибывающих в Татарстан с целью трудоустройства. Они также должны иметь на руках результат ПЦР-диагностики на коронавирус и быть готовы выдержать срок 14 дней в режиме самоизоляции: условия, как правило, выбирает работодатель – либо это гостиничный номер, либо обсерватор на базе какого-либо санатория».

Также Авдонина отметила, что в вузах и школах Татарстана на данный момент не зарегистрировано случаев COVID-19