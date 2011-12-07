Многодетным мамам-воспитателям из Челнов подарили планшеты

Многодетным мамам из Набережных Челнов, работающим в системе дошкольного образования, в рамках акции «Твори добро» подарили планшеты. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что акция организована женщинами-депутатами Госсовета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие». Всего в Татарстане по акции «Твори добро» планшеты получили 55 семьей, в трех из них женщины работают воспитателями в системе дошкольного образования. В их семьях воспитываются по пять детей.

«Воспитатель — особая профессия, требующая особого душевного настроя. Многодетные мамы обладают не только им, но еще хорошей выдержкой и опытом. Все это делает их бесценными работниками», — прозвучало на встрече.