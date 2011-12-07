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Назарбаев поздравил Минниханова с победой на выборах

Рустам Минниханов был переизбран на должность президента РТ на осенних выборах 11-13 сентября.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил и поздравил президента РТ Рустама Минниханова с победой на выборах, сообщает пресс-служба главы РТ.

«Первый президент Казахстана поздравил лидера республики с победой на выборах президента Татарстана и пожелал дальнейшего процветания региону, а жителям республики — успехов и благополучия», поясняется в сообщении.

Минниханов поблагодарил Назарбаева за поздравление и подчеркнул важность дружественных отношений между республикой и Казахстаном.

Напомним, Рустам Минниханов одержал победу на выборах главы республики 11–13 сентября, за него проголосовали 83,27% избирателей. 

КВ
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