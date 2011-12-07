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Под Челнами госавтоинспекторы поймали водителя, который вез ребенка непристегнутым

В Тукаевском районе прошел рейд «Тоннель».

В Тукаевском районе в ходе рейда госавтоинспекторы поймали водителя, который вез ребенка непристегнутым, сообщает ИА «Татар-информ».

Мужчина на «десятке» перевозил ребенка на переднем сиденье без кресла, к тому же мальчик не был пристегнут.

«Потому что доехать тут двести метров», — объяснился водитель.

Всего с 6 до 9 утра в ходе рейда «Тоннель» госавтоинспекторы выявили девять нарушений ПДД, одно из которых — перевозка детей без специального детского удерживающего устройства, шесть — не пристегнутый ремень безопасности у водителя, два — отсутствие страховки. ﻿﻿

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