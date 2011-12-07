Под Казанью завершают реконструкцию очистных сооружений

Начатые в прошлом году работы по реконструкции очистных сооружений в ПГТ Васильево вышли на завершающий этап. Проведение реализуется в рамках национального проекта «Экология», пишет пресс-служба Минэкологии РТ.

Известно, что на проект, который предусматривает новые степени очистки — механическую и биологическую, выделили из федерального и республиканского бюджетов почти 177 млн рублей.

Целью федерального проекта «Оздоровление Волги» служит снижение в три раза доли загрязненных сточных вод, которые сбрасывают в реку. Обезвредить сточные воды и повысить качество их сброса помогут новые ультрафиолетовые установки.

В настоящее время мощность биологического очистного сооружения в поселке составляет 8 тыс. куб. м в сутки. Реконструкция позволит повысить ее в 1,5 раза.