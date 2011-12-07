Повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане не зарегистрировано

«В связи с небольшим периодом наблюдения за характером проявления инфекции, досконально узнать о ней все не представляется возможным, для этого потребуется 3-4 года, — объяснила представитель санитарного ведомства. На сегодня данные уточняются, ведутся исследования. В частности, стартовал второй этап масштабного исследования на коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции. Первый — завершился в июне, для участия методом случайной выборки привлечены 2900 переболевших татарстанцев. По итогам этого этапа у 31 процента исследуемых выявлен иммунитет к Covid-19. С 7 сентября стартовал второй этап, задача которого у тех же самых респондентов посмотреть, насколько сохранился иммунитет. Или выработался ли он, если на момент первого этапа его не было выявлено. Уже получено 2600 проб».

По словам Авдониной, работа предстоит интересная, медицинское сообщество ждет результатов.