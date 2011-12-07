С 15 сентября стартовал II окружной Фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье», сообщают организаторы.

«Участниками фестиваля могут стать молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет, а также детские театральные коллективы и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет», — уточняется в сообщении.

Первый этап фестиваля продлится до конца 2020 года. В рамках данного этапа пройдут региональные отборочные туры, в ходе которых выберут победителей в двух номинациях: молодежные и детские театры.

Видео команд-победителей пройдут во второй этап и будут опубликованы на сайте фестиваля и в соцсетях. В феврале 2021 года определится победитель в ходе голосования экспертного жюри.

В этом сезоне фестиваль принимает Удмуртия. 27 марта 2021 года, во Всемирный день театра, будут названы имена лауреатов и победителей.