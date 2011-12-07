Учителя казанского лицея отметили премией Минпросвещения России

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Учитель истории и обществознания лицея имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета Дина Билалова приказом Министерства просвещения Российской Федерации отмечена премией за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба КФУ.
При оценке работы педагога принято во внимание активное участие Дины Белаловой в создании авторских разработок, конкурсах педагогического мастерства, международных конференциях. Профильный педагогический стаж Билаловой составляет свыше 22 лет.