Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Учителя казанского лицея отметили премией Минпросвещения России

При оценке работы педагога принято во внимание активное участие Дины Белаловой в создании авторских разработок, конкурсах педагогического мастерства, международных конференциях.

Учитель истории и обществознания лицея имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета Дина Билалова приказом Министерства просвещения Российской Федерации отмечена премией за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба КФУ. 

При оценке работы педагога принято во внимание активное участие Дины Белаловой в создании авторских разработок, конкурсах педагогического мастерства, международных конференциях. Профильный педагогический стаж Билаловой составляет свыше 22 лет.

КВ
Лента новостей